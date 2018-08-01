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Ремонт ул. Магистральной в Казани завершат к декабрю
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Ремонт ул. Магистральной в Казани завершат к декабрю 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
На 70% выполнены работы на «самой убитой» улице Казани Магистральной.
С ходом работ ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин. Напомним, на ремонт 3,5 улицы из бюджета РТ и города выделено 622,8 млн рублей. На эти деньги отремонтированы сети, часто становившиеся причиной провалов дороги, проложены 3 км новых инженерных коммуникаций. Сама дорога расширена до 14 полос и станет четырехполосной (ранее здесь не было даже разметки, местами улица была 7 метров в ширину).
«Раньше здесь был старый водопровод, который регулярно «прорывался», из-за этого дорогу заливало водой, она проваливалась. Мы каждый год ее латали, но это ни к чему не приводило — только заделаем дырки, она опять проваливалась из-за неисправных сетей», — рассказал председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. Сейчас сети находятся в рабочем состоянии. Также были проложены сети ливневой канализации. На всем протяжении улицы появится освещение — 76 из 95 запланированных светоточек рабочие уже установили. «Вопрос об этой дороге давно поднимали и промышленные предприятия, и жители, — говорит Ильсур Метшин. — Здесь много вопросов по подземным сетям, это сложный участок. Дай Бог все завершить, и тогда еще одна „болевая точка“ уйдет с дорог Казани».
Напомним, всего на ремонт дорог в Казани в этом году потратят 5,5 млрд рублей.
Список ремонтируемых дорог смотрите здесь.
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