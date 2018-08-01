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Минстрой опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых городов
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Минстрой опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых городов 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Минстрой РФ опубликовал интерактивную карту участников конкурса малых городов и исторических поселений на официальном сайте konkurs.gorodsreda.ru.
На карте отображены все 455 концепций из 82 регионов, поданных в организационный комитет в апреле текущего года.
Карта сформирована таким образом, чтобы на ней можно было увидеть весь конкурсный процесс: с момента получения заявки до финального решения жюри. Для более простого и удобного поиска она имеет три слоя: все проекты (455 проектов), финалисты (198 проектов) и победители (80 проектов). Поступившие на конкурс работы скомпонованы по региональному признаку. Это позволяет изучить все заявки, присланные от конкретного субъекта федерации на всех трех стадиях конкурсного отбора.
Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды ориентирован на города с населением до 100 тысяч человек и исторические поселения.
От Ленинградской области на конкурс были поданы три заявки. Среди победителей — архитектурная концепция комплексного благоустройства зоны отдыха на Смоляном Мысе «Ожерелье Выборга».
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