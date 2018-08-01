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В Нижнем Новгороде обсудили проект благоустройства парка «Дубки»
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В Нижнем Новгороде обсудили проект благоустройства парка «Дубки» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Обсуждение проекта благоустройства парка «Дубки» прошло в администрации Ленинского района Нижнего Новгорода с участием жителей города, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам заместителя главы города Ивана Носкова, при благоустройстве парка «ни одно здоровое дерево или его корневая система не пострадает». И. о. главы администрации Ленинского района Алексей Глазов сообщил, что к работе все готово, осталось только решить вопросы горожан.
«Первоочередной вопрос — это, конечно, дорожно-тропиночная сеть. Люди волновались, будут ли затрагиваться деревья, подкапываться корни, — сообщил Алексей Глазов. — Это понятно, всем хочется максимально сохранить зелень».
По словам руководителя института развития городской среды Дарьи Шориной, последняя редакция проекта благоустройства предполагает, что ширина дорожек на территории парка будет 2,5 метра. Дорожная сеть «обходит все деревья», а изгибы тропинок уже на месте будут дополнительно скорректированы, чтобы случайно не задеть зеленые насаждения.
«Будет соблюдаться приствольный круг размером 70 сантиметров, почти все дорожки будут уже, чем изначально планировалось, — сообщила председатель попечительского совета парка «Дубки» Елена Шамшина. — По глубине дорожек мы также пришли к компромиссу: кое-где их даже поднимут на уровень 20-30 сантиметров».
Напомним, что в 2018 году в парке «Дубки» планируется устройство детской игровой зоны, мощение основных тропинок, создание набивной дорожки для бега, лыжных прогулок и скандинавской ходьбы. Конкурс на благоустройство парка «Дубки» выиграло ООО «Автодорстрой», подрядчик обязался выполнить работы до 14 сентября 2018 года.
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