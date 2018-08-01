Шульман оценила аудиторию форума «Территория смыслов»

«Ребята дружественно кивали головой. У меня не было ощущения, что людей согнали насильно и им надо пересидеть эти полтора часа», — рассказала газете ВЗГЛЯД социолог Екатерина Шульман о своем выступлении на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Доцент кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман рассказала о своих впечатлениях от выступления во вторник на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Ей понравилась большая аудитория, но показалось странным, что зал был разделен на разные сектора, в которых сидели люди в майках разного цвета. Это были ребята от ЛДПР «Справедливой России» , МГЕР и просто беспартийные.

«Они задавали вполне толковые вопросы и сами себе хлопали как в телевизионных шоу. Было небольшое ощущение, что принимаешь участие в программе «Модный приговор». Это чуть-чуть театрализованное представление. Это главное отличие от моих обычных лекций, куда люди приходят поодиночке и добровольно, а не большими организованными группами», — рассказала Шульман.

В то же время она отметила, что ее «слушали прекрасно» и никаких претензий к аудитории нет. «Это была отзывчивая аудитория», — отметила она, добавив, что после выступления к ней подходили желающие взять автограф, сфотографироваться или задать вопрос.

«Про Лаврова я знала. Там была сделана нынче знаменитая фотография с древком флага, как Ленин с бревном. А про Баталину и Жириновского я не знала. Из тех людей, кого я знала, был депутат Сергей Шаргунов . Вне зависимости от слушателей я всегда говорю на одни и те же темы», — рассказала она, добавив, что ее лекция касалась исторических ценностей, трансформации семьи.

«Эффективная политика» — традиционная образовательная площадка, которая в этом году объединила около тысячи управленцев, социологов, представителей молодежных крыльев партий, молодых депутатов. В течение смены они изучают опыт лучших существующих практик и разрабатывают концепцию новых эффективных форматов политических инструментов, которые опираются на потребности человека и способствуют вовлечению молодого поколения в политическую активность.