В Сызрани прокуратура добилась блокировки сайта, где торговали дипломами судоводителей 

Покупая диплом, человек автоматически становился капитаном корабля
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры обнаружили сайт, на котором продавались поддельные дипломы капитана. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Покупателям на сайте предоставлялась возможность без прохождения специального обучения управлять судами на реках, озерах и водохранилищах по всей России.
— Судовождение лжекапитанами влечет угрозу безопасности владельцам других судов, жизни и здоровью пассажиров, — сообщает Приволжская транспортная прокуратура. — Сызранский городской суд рассмотрел иск от транспортной прокуратуры и утвердил, что контент сайта неправомерен и опасен для жителей РФ. В ближайшее время его заблокируют.