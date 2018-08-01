Ещё
В Сызрани прокуратура добилась блокировки сайта, где торговали дипломами судоводителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сызрани прокуратура добилась блокировки сайта, где торговали дипломами судоводителей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Покупая диплом, человек автоматически становился капитаном корабля
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры обнаружили сайт, на котором продавались поддельные дипломы капитана. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Покупателям на сайте предоставлялась возможность без прохождения специального обучения управлять судами на реках, озерах и водохранилищах по всей России.
— Судовождение лжекапитанами влечет угрозу безопасности владельцам других судов, жизни и здоровью пассажиров, — сообщает Приволжская транспортная прокуратура. — Сызранский городской суд рассмотрел иск от транспортной прокуратуры и утвердил, что контент сайта неправомерен и опасен для жителей РФ. В ближайшее время его заблокируют.
63.ru: последние новости
Жителей Самары оставят без горячей воды до середины августа В Тольятти прошел митинг против повышения пенсионного возраста Конец эпохи: в Самаре рабочие убрали торговые ряды на рынке «Шапито»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России261
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал267
Лепс ударил Аллу Михееву370
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут92
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение