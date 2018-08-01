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Россельхознадзор прекратит ночной досмотр подкарантинных грузов в портах Кубани
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Россельхознадзор прекратит ночной досмотр подкарантинных грузов в портах Кубани 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 1 августа. /ТАСС/. Инспекторы Россельхознадзора прекращают досмотр подкарантинных грузов в морских портах Краснодарского края в ночное время из-за отсутствия условий и оборудования для эффективного контроля за ввозом импортной плодоовощной продукции. Об этом сообщила в среду пресс-служба Россельхознадзора.
"Россельхознадзор вынужден прекратить работу по досмотру подкарантинных грузов (импортной растительной продукции) в морских портах Краснодарского края в ночное время в виду отсутствия необходимых условий по соблюдению техники безопасности", — говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что решение продиктовано «резким увеличением случаев обнаружения карантинных объектов в партиях ввозимой в Россию импортной плодоовощной продукции».
По данным Россельхознадзора, в мае — июне 2018 года брокерские компании попытались надавить на инспекторов, чтобы уйти от досмотра растительной продукции в дневное время и провести контроль ночью. «Однако оборудование и материально-техническое оснащение зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного и транспортного контроля в пунктах пропуска через внешнюю границу Таможенного союза, устарело и делает потенциально опасным и низкоэффективным проведение контроля грузов ночью», — добавили в ведомстве.
С начала года в портах Краснодарского края досмотрели более 1,2 млн тонн импортной плодоовощной продукции высокого фитосанитарного риска. Как отмечают в ведомстве, при этом количество случаев обнаружения карантинных объектов в импортной продукции постоянно растет. «Только за последние два месяца при проведении контроля в 314 случаях обнаружено семь видов карантинных для РФ объектов», — уточнили в Россельхознадзоре.
В нем предупредили, что занос и распространение по территории России опасных карантинных заболеваний способно причинить существенный ущерб сельскому хозяйству и отрицательно сказаться на экспорте. Россельхознадзор направил руководству администраций морских портов городов Новороссийска, Геленджика и Туапсе уведомления о необходимости привести в соответствие зданий и помещений. Ведомство также увеличило число инспекторов, которые работают в южных морских портах. «В случае создания администрациями портов надлежащих условий, Россельхознадзор готов возобновить круглосуточную работу по проведению карантинного фитосанитарного контроля», — добавили в ведомстве.
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