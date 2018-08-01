Павел Воля, Ольга Бузова и Екатерина Варнава и другие звезды «пофестивалили» всласть

Канал ТНТ собрал звезд на VK-фесте.

На днях отгремел питерский VK Fest — мероприятие знаковое, поскольку проводит его и организует площадку канал ТНТ. Каким образом происходит «сращивание» телесил канала и его поклонников — фестиваль уже второй год привлекает огромное количество фанатов тнт-шного юмора.

Звезды ТНТ собрали тысячи поклонников

Публика вряд ли придет на никому неизвестного артиста или исполнителя, она предпочтет «топ». А с этим у ТНТ нет проблем. За два дня на огромной сцене, выполненной в виде логотипа ТНТ, прошло сразу шесть полноценных концертов: Comedy Club, Stand Up, «Студия СОЮЗ», «ПЕСНИ», «ТАНЦЫ» и сольное шоу Ольги Бузовой . Каждый из концертов собрал аудиторию порядка 20-25 тысяч человек.

Бузова здесь!

Бизнес-вуман, телеведущая и певица Ольга Бузова уже сейчас готова собирать стадионы. На сцене ТНТ она исполнила свои главные хиты и даже поженила пару. В какой-то момент на сцене появились молодой человек и девушка. Парень встал на одно колено и сделал своей спутнице предложение, на что получил положительный ответ. Бузова благословила пару на счастливую семейную жизнь, заодно проанонсировала свое новое шоу «Замуж за Бузову», которое выйдет на ТНТ уже 26 августа. В официальной группе ТНТ «ВКонтакте» гости площадки записали десятки видео для Бузовой, зарядив ее на любовь.

Хабиб Шарипов открыто флиртовал с Лелей Барановой

Участник шоу «ПЕСНИ» Хабиб Шарипов и ведущая стрима актриса сериала «Улица» откровенно флиртовали друг с другом. Правда, Леля всячески отрицает свою связь с молодым певцом, но все же их поведение на площадке говорит однозначно — друзья себя так не ведут. Более того, когда Хабиб поднялся на сцену, то один из своих треков он посвятил именно Лёле.

Массовый флешмоб #тнтобниманцы

Во второй день феста ведущие шоу решили запустить массовый флешмоб и в прямом смысле заставили всех присутствующих почувствовать нашу любовь. Звездные объятия достались гостям площадки от Антона Шастуна Арсения Попова , а самым везучим от Наденьки Сысоевой. По итогам флешмоба посетители феста сняли сотни сторис. Офлайн-экспансия продолжается

Уже в ближайшие выходные ТНТ вновь выйдет за рамки эфира и окажется на Пикнике «Афиши» в московском музее-заповеднике «Коломенское». В программе концерты звезд проектов «Открытый микрофон», Stand Up, «Студия СОЮЗ», а также уникальные интерактивные развлечения.