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Андрей Тарасенко поручил Фонду капремонта Приморья оптимизировать работу
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Андрей Тарасенко поручил Фонду капремонта Приморья оптимизировать работу 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В среду, 1 августа, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел совещание с рукводством Фонда капитального ремонта, где отметил низкие темпы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городах и районах края, сообщает PRIMPRESS.
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