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Андрей Тарасенко поручил Фонду капремонта Приморья оптимизировать работу
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Андрей Тарасенко поручил Фонду капремонта Приморья оптимизировать работу
Primpress
1 час назад
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Primpress
В среду, 1 августа, врио губернатора
Приморского края
Андрей Тарасенко
провел совещание с рукводством Фонда капитального ремонта, где отметил низкие темпы капитального ремонта многоквартирных жилых домов в городах и районах края, сообщает PRIMPRESS.
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