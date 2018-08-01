Калужский «винодел» разливал в Судогде «палёную» текилу и ром

Очередной подпольный цех «накрыли» полицейские из Судогодского района. Для производства и розлива «палёнки» 40-летний житель Калужской области арендовал в Судогде целое производственное помещение.

Когда в цех ворвались сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, они обнаружили более 1800 бутылок «левака». Причем, подделывал калужанин элитную продукцию — виски, бренди, текилу и даже ром известных зарубежных производителей.

Из цеха изъяли и спирт, разлитый в десятилитровые канистры — всего более 1200 литров. На бутылки были наклеены акцизные марки, но у правоохранителей возникло подозрение, что они поддельные, что подтвердила проведенная экспертиза. Здесь же, в цеху, было изъят целый рулон таких фальшивых акцизных марок.

Как пояснил перепуганный «винодел», фальшивая «элитка» предназначалась для розлива в небольших торговых точках города Судогды, кафешках и закусочных. Так что, знайте, заказывая себе, «Мохито» в каком-нибудь судогодском баре, что вместо рома вам вполне могут плеснуть сомнительное пойло, изготовленное в подполье из самого дешевого спирта.

Весь фальсификат был изъят, его стоимость оценили в 810 тысяч рублей. В отношении калужанина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (Производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенное в крупном размере). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.