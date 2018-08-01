Банкир, таксист и пенсионерка: кто еще метит в губернаторы Самарской области?

Кресло губернатора ждет своего всенародно избранного хозяина

Ставки сделаны, ставок больше нет: облизбирком официально зарегистрировал претендентов на пост губернатора Самарской области . В списке — шесть человек. Что известно об этих людях, за которых 63 регион будет голосовать 9 сентября? Мы собрали информацию о них, которая находится в публичном доступе, в одном материале.

Первый секретарь областного комитета «Коммунистической партии России» с 2008 года. С тех пор соратники переизбирали его на этой должности многократно.

Алексей Лескин уверенно себя чувствует перед большой аудиторией

По образованию он медик и социальный работник.

В 1999 году Алексей Лескин вступил в КПРФ и сосредоточился на партийной работе.

В 2007 году стал депутатом Самарской губернской думы и возглавил фракцию коммунистов в областном парламенте.

Занял второе место на праймериз «Левого фронта» перед выборами в этом году — правда, у первого места ( Михаила Матвеева — примечание 63.ru) голосов было в пять раз больше.

Левый фронт — леворадикальная организация, объединяющая сторонников социалистического развития в России

Женат. Воспитывает двоих сыновей.

Алексей Лескин постоянный участник и основной спикер всех митингов, которые организуют коммунисты в 63 регионе. Последнюю такую акцию они провели 28 июля. Представители КПРФ и их соратники протестовали против повышения пенсионного возраста в России.

Генеральный директор группы компаний «Эколос», основанной его отцом Сергеем Степановым . Фирмы занимаются монтажом и изготовлением систем очистных сооружений.

Александр Степанов — продолжатель семейного бизнеса

Добившись успеха в семейном деле, Александр Степанов в 2015 году вступает в ЛДПР . И сразу же избирается в гордуму Самары . А на следующий год — Самарскую губернскую думу. Здесь он возглавляет фракцию ЛДПР.

Депутат является заместителем председателя думы и членом комитетов по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике и по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Александр Степанов входит в состав постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике.

Женат, воспитывает троих сыновей.

Михаил Маряхин , 41 год Представляет Тольятти и уже второй раз штурмует главный политический Олимп Самарской области.

Михаил Маряхин был единороссом, стал справедливороссом

В 2012 году баллотировался в мэры автограда. В 2014-м — в губернаторы Самарской области. В это же время Михаил Маряхин стал лидером справедливороссов в Самарской губернской думы. В областном законодательном собрании Михаил Маряхин работает с 2011 года: в течение пятого и шестого созывов.

Он тоже участвовал в праймериз «Левого фронта», но занял последнее место с одним голосом в активе.

Виталий Кирсанов, 48 лет Об этом кандидате известно очень немного. Он представитель партии «Коммунисты России». Виталий Кирсанов окончил Самарскую государственную экономическую академию.

В 2014–2016 годах участвовал в выборах в несколько законодательных органов власти в разных регионах России по партийным спискам «Коммунистов России», но не прошёл регистрацию. В разное время при регистрации кандидатом указывал, что он «директор ООО „Родина“», «водитель ООО „Стройпласт“», «председатель городского комитета самарской городской общественной организации „Профсоюз водителей такси „Независимый““ и „секретарь комитета по организационным вопросам Самарского областного отделения партии „Коммунисты России““.

Дмитрий Азаров , 47 лет Временно исполняющий обязанности главы региона.

Дмитрия Азарова назначили главой области за девять месяцев до мундиаля

Дмитрий Азаров с 2006 года работал заместителем тогдашнего мэра Самары Виктора Тархова . В 2008–2010 годах — министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.

В октябре 2010-го года он стал главой областной столицы. В 2014-м году Дмитрий Азаров занял пост сенатора от Самарской области. И 25 сентября прошлого года Владимир Путин подписал указ о его назначении врио губернатора 63 региона. Дмитрий Азаров сменил Николая Меркушкина , который написал заявление об отставке.

Областному правительству Дмитрия Азарова в качестве руководителя представили 26 сентября в торжественной обстановке. Мы следили за событиями этого дня в режиме онлайн.

Галина Баранова, 77 лет Еще одна темная лошадка этих выборов. Галина Баранова родилась в Хабаровске . Она — помощник депутата Самарской губернской думы Виктора Воропаева

Галину Баранову выдвинуло Самарское региональное отделение политической партии „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“.

Выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября этого года