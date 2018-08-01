Банкир, таксист и пенсионерка: кто еще метит в губернаторы Самарской области? 

Кресло губернатора ждет своего всенародно избранного хозяина
Ставки сделаны, ставок больше нет: облизбирком официально зарегистрировал претендентов на пост губернатора Самарской области. В списке — шесть человек. Что известно об этих людях, за которых 63 регион будет голосовать 9 сентября? Мы собрали информацию о них, которая находится в публичном доступе, в одном материале.
Алексей Лескин, 44 года
Первый секретарь областного комитета «Коммунистической партии России» с 2008 года. С тех пор соратники переизбирали его на этой должности многократно.
Алексей Лескин уверенно себя чувствует перед большой аудиторией
По образованию он медик и социальный работник.
В 1999 году Алексей Лескин вступил в КПРФ и сосредоточился на партийной работе.
В 2007 году стал депутатом Самарской губернской думы и возглавил фракцию коммунистов в областном парламенте.
Занял второе место на праймериз «Левого фронта» перед выборами в этом году — правда, у первого места (Михаила Матвеева — примечание 63.ru) голосов было в пять раз больше.
Левый фронт — леворадикальная организация, объединяющая сторонников социалистического развития в России
Женат. Воспитывает двоих сыновей.
Алексей Лескин постоянный участник и основной спикер всех митингов, которые организуют коммунисты в 63 регионе. Последнюю такую акцию они провели 28 июля. Представители КПРФ и их соратники протестовали против повышения пенсионного возраста в России.
Александр Степанов, 34 года
Генеральный директор группы компаний «Эколос», основанной его отцом Сергеем Степановым. Фирмы занимаются монтажом и изготовлением систем очистных сооружений.
Александр Степанов — продолжатель семейного бизнеса
Добившись успеха в семейном деле, Александр Степанов в 2015 году вступает в ЛДПР. И сразу же избирается в гордуму Самары. А на следующий год — Самарскую губернскую думу. Здесь он возглавляет фракцию ЛДПР.
Депутат является заместителем председателя думы и членом комитетов по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике и по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
Александр Степанов входит в состав постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и информационной политике.
Женат, воспитывает троих сыновей.
Михаил Маряхин, 41 год Представляет Тольятти и уже второй раз штурмует главный политический Олимп Самарской области.
Михаил Маряхин был единороссом, стал справедливороссом
Начинал свою карьеру в банковском бизнесе, состоял в «Молодой гвардии» «Единой России». В 2009-м году в результате самовыдвижения стал депутатом тольяттинской городской думы. И возглавил фракцию партии «Справедливая Россия» в парламенте.
В 2012 году баллотировался в мэры автограда. В 2014-м — в губернаторы Самарской области. В это же время Михаил Маряхин стал лидером справедливороссов в Самарской губернской думы. В областном законодательном собрании Михаил Маряхин работает с 2011 года: в течение пятого и шестого созывов.
Он тоже участвовал в праймериз «Левого фронта», но занял последнее место с одним голосом в активе.
Виталий Кирсанов, 48 лет Об этом кандидате известно очень немного. Он представитель партии «Коммунисты России». Виталий Кирсанов окончил Самарскую государственную экономическую академию.
В 2014–2016 годах участвовал в выборах в несколько законодательных органов власти в разных регионах России по партийным спискам «Коммунистов России», но не прошёл регистрацию. В разное время при регистрации кандидатом указывал, что он «директор ООО „Родина“», «водитель ООО „Стройпласт“», «председатель городского комитета самарской городской общественной организации „Профсоюз водителей такси „Независимый““ и „секретарь комитета по организационным вопросам Самарского областного отделения партии „Коммунисты России““.
Дмитрий Азаров, 47 лет Временно исполняющий обязанности главы региона.
Дмитрия Азарова назначили главой области за девять месяцев до мундиаля
Дмитрий Азаров с 2006 года работал заместителем тогдашнего мэра Самары Виктора Тархова. В 2008–2010 годах — министром природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области.
В октябре 2010-го года он стал главой областной столицы. В 2014-м году Дмитрий Азаров занял пост сенатора от Самарской области. И 25 сентября прошлого года Владимир Путин подписал указ о его назначении врио губернатора 63 региона. Дмитрий Азаров сменил Николая Меркушкина, который написал заявление об отставке.
Областному правительству Дмитрия Азарова в качестве руководителя представили 26 сентября в торжественной обстановке. Мы следили за событиями этого дня в режиме онлайн.
Галина Баранова, 77 лет Еще одна темная лошадка этих выборов. Галина Баранова родилась в Хабаровске. Она — помощник депутата Самарской губернской думы Виктора Воропаева.
Галину Баранову выдвинуло Самарское региональное отделение политической партии „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“.
Выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября этого года