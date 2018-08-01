После вмешательства прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате 

Теучежская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства.
Установлено, что МУП «Волна» имеет задолженность по заработной плате перед 37 работниками на общую сумму свыше 200 тыс. рублей.
Межрайонной прокуратурой в адрес директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по заработной плате погашена.
По материалам прокурорской проверки Государственной инспекцией труда в Республике Адыгея виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.
Также по материалам проверки Управлением Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных в установленном порядке) в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.