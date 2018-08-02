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Эсеры внесли поправки об отсрочке повышения пенсионного возраста
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Эсеры внесли поправки об отсрочке повышения пенсионного возраста 

Ведомости 39 минут назад
Думская фракция «Справедливая Россия» внесла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, которые запрещают повышать возраст выхода на пенсию до 1 января 2035 г., сообщает партия.
Справороссы особенно подчеркивают недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера.
Депутаты также предлагают возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет.
Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 г. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы.
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