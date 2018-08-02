Эсеры внесли поправки об отсрочке повышения пенсионного возраста

Думская фракция «Справедливая Россия» внесла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, которые запрещают повышать возраст выхода на пенсию до 1 января 2035 г., сообщает партия.

Справороссы особенно подчеркивают недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера.

Депутаты также предлагают возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет.