Лена Ленина раскрыла тайну своих причесок

Светская львица и писательница Лена Ленина опубликовала фото с очередного мероприятия, на котором появилась с фирменной «башней» на голове.

Объясняя свой выбор, девушка просто сказала: «Трэш приносит кэш. Или почему я ношу фигню на голове». Ленина подчеркнула, что многие воспринимают ее невероятные прически, как признак любви к трэшу и показатель дурного вкуса. На самом деле женщина прекрасно знает, что эпатаж приносит ей известность, поэтому выбирает подобные прически только ради бизнеса.

В звездном мире человек существует, если его заметили и о нем говорят. В то же время попасть в объектив камер достаточно сложно, нужно чем-то выделяться. У Лениной простое «славянское лицо» и фамилия, поэтому фотографам сама по себе она не так интересна.

Зная это, Ленина придумала особый «стигмат», выдающийся элемент — прическу. Лена советует всем, кто собирается стать звездой, придумать подобную «фишку». Даже если она будет безумной, со временем на нее обратят внимание. Дальше, став популярным и получая дорогие рекламные контракты, человек может заняться чем хочет — создавать свое имя, открывать бизнес.

Главное — удержать внимание общественности и стать «брендом». Ленина призывала людей выделяться и не бояться.