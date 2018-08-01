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Лена Ленина раскрыла тайну своих причесок
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Лена Ленина раскрыла тайну своих причесок 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Светская львица и писательница Лена Ленина опубликовала фото с очередного мероприятия, на котором появилась с фирменной «башней» на голове.
Объясняя свой выбор, девушка просто сказала: «Трэш приносит кэш. Или почему я ношу фигню на голове». Ленина подчеркнула, что многие воспринимают ее невероятные прически, как признак любви к трэшу и показатель дурного вкуса. На самом деле женщина прекрасно знает, что эпатаж приносит ей известность, поэтому выбирает подобные прически только ради бизнеса.
В звездном мире человек существует, если его заметили и о нем говорят. В то же время попасть в объектив камер достаточно сложно, нужно чем-то выделяться. У Лениной простое «славянское лицо» и фамилия, поэтому фотографам сама по себе она не так интересна.
Зная это, Ленина придумала особый «стигмат», выдающийся элемент — прическу. Лена советует всем, кто собирается стать звездой, придумать подобную «фишку». Даже если она будет безумной, со временем на нее обратят внимание. Дальше, став популярным и получая дорогие рекламные контракты, человек может заняться чем хочет — создавать свое имя, открывать бизнес.
Главное — удержать внимание общественности и стать «брендом». Ленина призывала людей выделяться и не бояться.
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