В Удмуртии до когда августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора. Об этом сообщила пресс-служба Регионального оператора по сбору мусора в Удмуртской Республике.

Первые пять контейнеров уже поставили в Ижевске 1 августа по адресам:

— улица Ленина, 106;

— улица Ленина, 112;

— улица Ленина, 114;

— улица Курортная, 4;

— улица Михайлова, 9.

Контейнеры для вторичной переработки вмещают в себя 2,5 куб.м. отходов. Они предназначены для пластика, стекла, металла, полиэтилена и тетрапака.

Как сообщает общество «Зеленый паровоз», все виды вторсырья пока будут собираться в один контейнер, а потом уежать на «досортировку».

«Возможно, после Нового года, когда региональный оператор начнёт работать на полную мощность, будет разделение на несколько контейнеров и так далее. Пока — проект пилотный», — ответили активисты в комментариях.