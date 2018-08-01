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В Удмуртии до когда августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора
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В Удмуртии до когда августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии до конца августа появятся 49 контейнеров для раздельного мусора. Об этом сообщила пресс-служба Регионального оператора по сбору мусора в Удмуртской Республике.
Первые пять контейнеров уже поставили в Ижевске 1 августа по адресам:
— улица Ленина, 106;
— улица Ленина, 112;
— улица Ленина, 114;
— улица Курортная, 4;
— улица Михайлова, 9.
Контейнеры для вторичной переработки вмещают в себя 2,5 куб.м. отходов. Они предназначены для пластика, стекла, металла, полиэтилена и тетрапака.
Как сообщает общество «Зеленый паровоз», все виды вторсырья пока будут собираться в один контейнер, а потом уежать на «досортировку».
«Возможно, после Нового года, когда региональный оператор начнёт работать на полную мощность, будет разделение на несколько контейнеров и так далее. Пока — проект пилотный», — ответили активисты в комментариях.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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