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Самую «убитую» улицу Казани превращают в лучшую
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Самую «убитую» улицу Казани превращают в лучшую 

Казанский Портал 2 часа назад
«Кресло мэра» на Магистральной. Фото: vk.com/vkazani
В Казани продолжают ремонтировать самую «убитую» улицу города — Магистральную. Она прославилась в интернете благодаря «креслу мэра», которое украсило яму в разбитой дороге.
Магистральная не видела капремонта больше 20 лет. Каждый год здесь появлялась огромная яма: ее заделывали, а она все равно восставала из преисподней. Городские власти винили во всем старый водопровод, который постоянно прорывало. Дорогу заливало водой. «Мы каждый год ее латали, но это ни к чему не приводило — только заделаем дырки, она опять проваливалась из-за неисправных сетей», — рассказал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.
В этом году Магистральную решили наконец-то привести в порядок. 70% работ уже выполнено. Улица станет четырехполосной, местами — шириной до 14 метров. Появятся новые остановки и освещение, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас здесь так:
Фото: kzn.ru  Фото: kzn.ru  Фото: kzn.ru  Фото: kzn.ru  Читайте также:
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