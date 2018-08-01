Самую «убитую» улицу Казани превращают в лучшую

«Кресло мэра» на Магистральной. Фото: vk.com/vkazani

Казани продолжают ремонтировать самую «убитую» улицу города — Магистральную. Она прославилась в интернете благодаря «креслу мэра», которое украсило яму в разбитой дороге.

Магистральная не видела капремонта больше 20 лет. Каждый год здесь появлялась огромная яма: ее заделывали, а она все равно восставала из преисподней. Городские власти винили во всем старый водопровод, который постоянно прорывало. Дорогу заливало водой. «Мы каждый год ее латали, но это ни к чему не приводило — только заделаем дырки, она опять проваливалась из-за неисправных сетей», — рассказал глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев

В этом году Магистральную решили наконец-то привести в порядок. 70% работ уже выполнено. Улица станет четырехполосной, местами — шириной до 14 метров. Появятся новые остановки и освещение, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас здесь так:

Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru Фото: kzn.ru Читайте также:

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