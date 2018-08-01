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Фестиваль «Вар‑Варенье» в Ликино‑Дулеве вошел в топ‑10 гастрономических событий августа
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Фестиваль «Вар‑Варенье» в Ликино‑Дулеве вошел в топ‑10 гастрономических событий августа 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Аналитическое агентство «ТурСтат» представило самые популярные у туристов гастрономические и кулинарные фестивали и праздники в России в августе этого года, в десятку самых популярных вошел фестиваль «Вар-Варенье» в Ликино-Дулеве.
Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрономических событий.
«Фестивали «Пир на Волге» в Ярославле, фестиваль стрит-фуда Street Food Weekend в Калининграде, арбузный фестиваль в Камышине Волгоградской области, «Калейдоскоп вкуса» в Выборге Ленинградской области, «Русская каша» в Белгороде, «Вар-Варенье» в Ликино-Дулево Московской области, «Картофельный разгуляй» в Русской Буйловке Воронежской области, «Баранье воскресенье» в Каргополе Архангельской области, праздник «День Парфеньевского гриба» в Костромской области и «День Лука в Лухе» в Ивановской области вошли в первую десятку популярных у туристов гастрономических фестивалей в августе этого года», — перечисляется в материале.
Фестиваль «Вар-Варенье» пройдет 4 и 5 августа городском округе Ликино-Дулево Московской области в городском парке «Дулевский». В программе «Вар-Варенье-2018» — дегустация варенья, сладкий фудкорт, кулинарные мастер-классы, концерт, парад бабушек и детские развлечения. В 2017 году «Вар-Варенье» посетили 4 тысячи человек.
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