Фестиваль «Вар‑Варенье» в Ликино‑Дулеве вошел в топ‑10 гастрономических событий августа

Аналитическое агентство «ТурСтат» представило самые популярные у туристов гастрономические и кулинарные фестивали и праздники в России в августе этого года, в десятку самых популярных вошел фестиваль «Вар-Варенье» в Ликино-Дулеве.

Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрономических событий.

Фестиваль «Вар-Варенье» пройдет 4 и 5 августа городском округе Ликино-Дулево Московской области в городском парке «Дулевский». В программе «Вар-Варенье-2018» — дегустация варенья, сладкий фудкорт, кулинарные мастер-классы, концерт, парад бабушек и детские развлечения. В 2017 году «Вар-Варенье» посетили 4 тысячи человек.