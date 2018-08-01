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В Далматовском районе нашли тело пропавшего рыбака
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В Далматовском районе нашли тело пропавшего рыбака 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Мужчина, 1965 года рождения ушел на рыбалку 29 июля на озеро Брюхово в Далматовском районе недалеко от деревни с аналогичным названием. Известно, что он на деревянной лодке вышел ставить сети на середину озера. Больше рыбака никто не видел. Обеспокоенные родственники начали бить тревогу. Мужчину, лежащего на берегу, удалось обнаружить сотрудникам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Курганской области». Они занимались поисками пропавшего рыбака недалеко от озера.
Рыбак был мертв, на первый взгляд признаков насильственной смерти или следов борьбы на теле нет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области. По одной из версий, лодка по какой-то причине перевернулась, а мужчина не смог выбраться из воды, утонул. Выяснить, что случилось на самом деле, предстоит следственным органам. Как только закончится проверка и установление всех обстоятельств произошедшего, будет принято процессуальное решение.
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