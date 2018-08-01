Спустя 5 лет АНБ так и не закрыло лазейки, позволившие Сноудену украсть секретные данные

Агентства национальной безопасности США В начале июня 2013 года бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден передал СМИ секретную информацию, касавшуюся различных программ АНБ по тотальной слежке за гражданами по всему миру, включая сведения о проектах PRISM, X-Keyscore и Tempora. По данным Пентагона, Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, включая документы, описывающие «жизненно важные операций американской армии, флота, морской пехоты и военно-воздушных сил». Казалось бы, в свете утечки АНБ должна была принять соответствующие меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем, однако, согласно докладу отдела генерального инспектора при АНБ, спустя пять лет большинство политик безопасности так и остались не обновленными, по крайней мере по состоянию на март 2018 года.

Как показала проверка, АНБ не внедрила последние федеральные рекомендации в области кибербезопасности, планы по защите систем спецслужбы часто «неточные и/или неполные», а в дата-центрах и аппаратных не реализована система контроля по принципу «доступ двух лиц». Кроме того, АНБ не проверяет на наличие вредоносного ПО USB-«флешки» и другие съемные накопители.