Население Европы переместилось с востока на запад

В то время как численность населения большинства стран Западной и Северной Европы постоянно увеличивается, почти во всех странах Балтии, на Балканах и в бывших странах-сателлитах Советского Союза она, начиная с 1990 года, стремительно сократилась. Болгария , к примеру, потеряла за это время около 19% населения, а в Латвии эта цифра составила целых 27%.

Группа социологов во главе с Томасом Соботкой (Tomas Sobotka) из Виттгенштейнского центра демографии и глобального человеческого капитала в Вене проанализировала эти цифры и выяснила причины сокращения населения Восточной Европы. По их мнению, главной причиной является отток населения — так, после 1990 года от 12 до 15 миллионов жителей восточной части континента покинули родные страны.

Миграция с востока на запад

У сокращения населения Восточной Европы есть две стороны: естественная убыль и миграция. Например, количество жителей Латвии с 1990 года сократилось почти на 10% по естественным причинам — из-за сокращения рождаемости и продолжительности жизни. А остальные 17%, по словам социологов, приходятся на миграцию. А Косово за счет высокой рождаемости почти удалось компенсировать отток населения в 50%. Таким образом, этот регион потерял к 2017 году «всего» 7% населения.

Германия и Богатые страны Западной Европы, в частности, Швейцария Великобритания , в свою очередь, на протяжении последних десятилетий столкнулись с приростом населения. В Швейцарии этот тренд наблюдается, главным образом, за счет миграции. Однако в этих странах наблюдается также и естественный рост населения. В большинстве стран Западной Европы людей рождается больше, чем умирает — например, в Швеции и Швейцарии. Лишь в некоторых странах, к примеру, в Германии и Италии , смертность превышает рождаемость.

Главной причиной, вынуждающей людей мигрировать, наряду с политическими конфликтами является экономическая ситуация. Разница в доходах жителей стран Восточной и Западной Европы весьма велика. Согласно статистике за 2014 год, в рамках ЕС , где средняя зарплата составляет 25 евро в час, больше всех зарабатывают датчане (52 евро в час). Половина населения Дании зарабатывает больше, а вторая половина — меньше этой суммы. В Германии зарплата «верхней» половины превышает 15,60 евро в час. В Латвии эта цифра составляет 3,35 евро, в Румынии — два евро, а в Болгарии всего лишь 1,67 евро. По покупательной способности населения Дания также занимает первое, а Болгария последнее место. Швейцария же является лидером во всей Европе.

На миграцию влияет вступление стран в ЕС Стремительно усилилась миграция из бедной Восточной Европы в богатую Западную в связи с расширением Европейского союза. С 2004 года в его состав вошли 13 стран. Так, вступление Латвии в ЕС, по данным Международной организации по миграции, вызвало стремительный отток рабочей силы — в первую очередь, в Ирландию и Великобританию.

Вместе с тем, свобода передвижения населения — не единственная причина миграции. Так, Румыния вошла в состав ЕС в 2007 году — одновременно с Болгарией. Тем не менее, миграция из этой страны достигла своего апогея еще после краха коммунистического режима — в 1992-2000 годах. После этого численность мигрантов стала сокращаться. Большинство румын в силу языковых и культурных причин перебирались в Италию.

В долгосрочной перспективе вступление стран в состав ЕС может иметь также положительные последствия для миграции. «Конечно, частично оно привело к дополнительному оттоку населения, но „в долгосрочной перспективе“ оно может привести также к тому, что молодежь будет возвращаться на родину», — уверен Томас Соботка. Если благодаря интеграции в европейский рынок удастся выровнять экономическую ситуацию в странах, теряющих население, то там улучшатся также и профессиональные перспективы. И тогда эти регионы могли бы стать привлекательными и для рабочей силы из других стран. Впрочем, данных о возвращении восточных европейцев на родину пока нет и прогнозировать эти цифры не представляется возможным.

Экономическая ситуация вынуждает людей мигрировать

В первую очередь, молодежь в возрасте 18-30 лет покидает родные страны по экономическим причинам. А когда уезжает молодежь, это автоматически означает и снижение рождаемости. Чтобы компенсировать отток населения, необходимо, чтобы в среднем каждая женщина имела, по меньшей мере, 2,1 ребенка.

При этом общей тенденцией по-прежнему является именно снижение рождаемости. К примеру, в Албании в 1990-2017 годах число детей, приходящееся на одну женщину, сократилось с трех до 1,7. В Центральной Европе эта цифра в 2016 году составляла 1,48, в Юго-Восточной Европе 1,58. Выше рождаемость была в Западной Европе — 1,8. Реже всего женщины рожают в южных странах — Испании и Италии.

Экономические реформы и перспективы членства в ЕС в конце 1990-х годов способствовали экономическому росту в Восточной и Центральной Европе, на Балканах и в Прибалтике. Это позитивное развитие отразилось также на уровне рождаемости: длившееся десятилетиями снижение рождаемости стабилизировалось во всех европейских странах. В большинстве из них она с 2012 года вновь начала расти.

Вновь рождается все больше и больше детей

Томас Соботка назвал еще два фактора, оказывающих положительное влияние на рождаемость: во-первых, в начале 2000-х годов замедлилась тенденция к тому, что женщины рожали детей в более позднем возрасте. В 1988-1998 годах средний возраст женщин, впервые ставших матерями, вырос на 2,6 года. В последующее десятилетие он вырос лишь на 0,4 года.

Во-вторых, по словам, Соботки, свою роль сыграли также действия правительств разных стран. Так, он перечислил меры, которые, по его мнению, могли способствовать перелому этого тренда. В Эстонии , к примеру, число детей, приходящихся на одну женщину, в 1998-2008 годах выросло особенно сильно: с 1,28 до 1,66. В этот период власти этой страны приняли ряд новых мер: с 2004 года государство платит родителям, берущим отпуск по уходу за ребенком, компенсацию в размере их последней зарплаты перед уходом в «декретный отпуск». Кроме того, в Эстонии отпуск по уходу за ребенком может быть поделен между обоими родителями, один из которых, соответственно, может постепенно возвращаться к работе. Все это делает рождение детей более привлекательным для людей. При этом Эстония — лишь одна из многих стран, принимавших меры в этой области. Многие страны Восточной и Центральной Европы принимали и принимают законы, призванные финансово поддерживать семьи с маленькими детьми и помогать родителям при совмещении воспитания детей и карьеры.

Неуверенность в будущем

Ввиду большого оттока населения такие меры, однако, являются «каплей в море» — многие люди покидают родину, и так будет и впредь. По прогнозу ООН , к 2050 году все страны, где будет наблюдаться эта тенденция, будут находиться в Восточной Европе. Но опыт прошлых лет показывает, что делать такие прогнозы бывает трудно. Так, в середине 1980-х годов едва ли кто-то мог предвидеть крах СССР, а также гражданскую войну на Балканах.

В то время как рождаемость на протяжении более-менее продолжительного времени будет оставаться стабильной, предсказать волны миграции едва ли представляется возможным. Ситуация может меняться в течение кратчайшего времени. Так, недавний миграционный кризис привел к тому, что многие страны Западной Европы столкнулись с притоком молодых людей, которые в случае, если они останутся там, омолодят их население. Не в последнюю очередь, неуверенность многих мигрантов связана с предстоящим Брекситом.