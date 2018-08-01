Из-за Дня города центр Екатеринбурга будут перекрывать в течение двух недель: публикуем карту

Екатеринбурге уже в эти выходные начнутся мероприятия, посвящённые Дню города, который отметят 18 августа. Всего в ближайшие две недели в Екатеринбурге пройдёт больше 50 разных концертов, экскурсий, забегов и других мероприятий (полная программа — здесь).

Во время массовых активностей в городе планируется закрывать движение транспорта на отдельных улицах. Рассказываем, где и когда будет невозможно проехать.

4 августа с 10:00 до 12:00 (на время проведения XXV велогонки «Критериум») — по улице Свердлова от Шевченко до Челюскинцев (но общественный транспорт будет ходить).

11 августа с 07:00 до 18:00 (на время проведения регионального этапа Всероссийского конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов УрФО и Пермского края «АСМАП-Профи „Урал“») — на площади Первой Пятилетки (но общественный транспорт будет ходить).

17 августа с 18:00 до 21:30 (на время концерта Уральского академического филармонического оркестра) — по проспекту Ленина от 8 Марта до Хохрякова (но трамваи будут ходить).

С 22:00 17 августа до 04:00 19 августа — по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева.

С 22:00 17 августа и до окончания праздничных мероприятий — по Вильгельма де Геннина от проспекта Академика Сахарова до Павла Шаманова; по проспекту Академика Сахарова от Рябинина до Вильгельма де Геннина; по Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта; по 8 Марта от проспекта Ленина до улицы Малышева.

С 04:00 18 августа до окончания праздничных мероприятий — по проспекту Ленина от Московской до Карла Либкнехта; по Толмачева от проспекта Ленина до Первомайской; по Маршала Жукова от Челюскинцев до проспекта Ленина.

С 08:00 18 августа до окончания праздничных мероприятий — по Дзержинского от Горького до Царской; по Пролетарской от Дзержинского до Первомайской; по Первомайской, от Горького до улицы Царской.

18 августа с 13:15 до 14:45 — по Царской от Первомайской до Николая Никонова

С 19:00 18 августа и до окончания праздничных мероприятий — по 8 Марта от Куйбышева до Малышева; по Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева; по Малышева от Розы Люксембург до Московской; по Радищева от Московской до 8 Марта.

Машины нельзя будет ставить на площади 1905 года (с 00:00 16 августа до окончания праздничных мероприятий) и на улице 8 Марта от проспекта Ленина до Малышева (с 18:00 17 августа до окончания праздничных мероприятий).

А после окончания праздника 18 августа уехать домой можно будет на общественном транспорте, который будет ходить до часу ночи.

Автобусы будут ждать всех в следующих точках: на улице 8 Марта от Малышева до Куйбышева; на Радищева от Сакко и Ванцетти до 8 Марта; на Бориса Ельцина у Театра драмы; на проспекте Ленина у Театра оперы и балета; на проспекте Ленина от Вайнера до Московской.

На троллейбусы можно будет сесть на улице Карла Либкнехта от Шевченко до Малышева; на Малышева в районе перекрестка данной улицы с 8 Марта; на Белинского в районе перекрестка Белинского с Малышева.

На трамваи можно будет сесть на проспекте Ленина от Московской до Вайнера; в районе перекрестков проспекта Ленина и Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

Звездой нынешнего праздника в Екатеринбурге станет Илья Лагутенко со своей группой «Мумий Тролль». А в конце вечера с акватории Городского пруда запустят музыкальный салют.

На E1.RU будет идти большой онлайн-репортаж празднования Дня города — расскажем и покажем всё самое интересное в прямом эфире.