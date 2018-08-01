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В омской бане «прикрыли» бордель с немолодой проституткой
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В омской бане «прикрыли» бордель с немолодой проституткой 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Омичи пожаловались на 26-летнюю девушку, которая оказывала интимные услуги всем желающим в бане по сходной цене. Жители Октябрьского округа обратились в полицию с жалобой на то, что в банном комплексе на ул. 18-й Рабочей за вознаграждение оказываются интимные услуги. После проверки данного заведения стражами порядка факт незаконной деятельности подтвердился.
— Меркантильность у меня со временем возникла, вовремя не остановилась. Я стала старая, меня меньше берут… молодежка рулит! — призналась женщина на записи, которая была выложена в официальной группе омской полиции в «ВКонтакте».
В итоге 26-летняя жительница Кормиловского района была привлечена к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Администратор банного комплекса также наказана за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 6.12 КоАП РФ «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией».
— Собранные полицейскими материалы для принятия решения переданы в суд. В первом случае штраф составляет до двух тысяч рублей, во втором — административный арест на срок до 15 суток, — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омск.
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