22 тысячи камер видеонаблюдения работает в Подмосковье

Годовой план по расширению региональной системы «Безопасный регион» уже выполнен — требовалось установить двадцать камер видеонаблюдения.

Видеокамерами были оборудованы места массового скопления людей. На портале «Добродел» периодически проходили голосования на счет мест, где необходимо наладить видеонаблюдение.