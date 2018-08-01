22 тысячи камер видеонаблюдения работает в Подмосковье 

Дмитрий Пестов, заместитель председателя Правительства Московской области, сообщил, что с начала 2018 года количество камер видеонаблюдения, установленных в Подмосковье, увеличилось на 40% — с 15,5 тысяч до 22 тысяч единиц.
Годовой план по расширению региональной системы «Безопасный регион» уже выполнен — требовалось установить двадцать камер видеонаблюдения.
Видеокамерами были оборудованы места массового скопления людей. На портале «Добродел» периодически проходили голосования на счет мест, где необходимо наладить видеонаблюдение.