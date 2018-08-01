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Новый пешеходный переход появился на бульваре Яна Райниса
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Новый пешеходный переход появился на бульваре Яна Райниса 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Новый пешеходный переход появился на северо-западе Москвы в районе Южное Тушино. Об этом сообщает единый транспортный портал.
— Жителям района теперь проще переходить дорогу на бульваре Яна Райниса. Сотрудниками Центра организации дорожного движения правительства Москвы был проработан вопрос и принято решение создать новый пешеходный переход по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 31, — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что данное решение существенно сократит пешеходам путь до точки назначения и позволит не искать путей обхода.
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