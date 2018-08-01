Наркотический коктейль позволяют цикадам летать без трети тела

Биологи обнаружили, что поражающий цикад грибок выделяет в тело жертв наркотические вещества, такие как псилоцибин — психоделик, воздействующий на несколько типов рецепторов. Попавший в цикаду паразит может заменить собой заднюю треть тела насекомого, однако из-за псилоцибина насекомое этого не чувствует и продолжает летать и распространять споры паразита. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов по биологии BioRxiv.

Грибок Massospora cicadina паразитирует на цикадах. Его жизненный цикл синхронизован с появлением молодых особей цикад раз в 13 или 17 лет в зависимости от вида. Споры грибка развиваются внутри тел зараженных насекомых. Заражение меняет поведение цикад: они становятся гиперактивными, меньше времени уделяют еде и спариваются с большим количеством партнеров, что помогает паразиту распространиться. В конечном итоге в теле насекомого накапливается так много клеток паразита, что задняя часть их брюшка лопается и отваливается, а вместо него оказывается скопление спор.

Ученые знали, что грибок меняет поведение цикад, однако подробностей того, как он это делает, они не знали. По итогам новой работы биологи из США пришли к заключению, что как минимум частично за это может отвечать катинон — алкалоид, по действию на организм близкий к амфетамину и эфедрину, и псилоцибин — психоделик и галлюциноген, получивший название в честь грибов рода Psilocybe, в которых он содержится в наибольшей мере.

Амфетамин может заставлять цикад активнее двигаться. Роль псилоцибина объяснить сложнее: ученые предположили, что грибам он нужен для того, чтобы отпугивать насекомых от еды, подходящей обоим организмам. В таком случае псилоцибин может снижать аппетит насекомых, что позволяет им тратить больше времени на распространение паразита. В любом случае, точные механизмы воздействия этих соединений на насекомых неизвестны.

Открытие необычно сразу по нескольким причинам. Во-первых, ранее псилоцибин находили только в настоящих грибах, а их предки разошлись с предками Massospora cicadina около 900 миллионов лет назад. Во-вторых, катинон также никогда ранее не находили в грибках. Авторы даже решили связаться с Управлением по борьбе с наркотиками — американским ведомствов, которое контролирует оборот наркотических веществ. Регулятор ответил, что отдельного разрешения на то, чтобы работать с цикадами, в данном случае не нужно, так как концентрации, с которыми имели дело биологи, слишком малы для того, чтобы оказать существенное воздействие на человека.

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