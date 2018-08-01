От жалоб не отмахивались и обещали помочь

Председатель Заксобрания области Владимир Киселев , его заместитель Вячеслав Картухин и депутат Юрий Федоров посетили ряд промышленных предприятий Камешковского района, пообщались с медиками районной больницы и встретились с активом этого моногорода.

Депутатом показали ход строительства крупнейшего птицеводческого комплекса по производству мяса индейки. Сейчас возводится убойных цех. Открытие запланирована на сентябрь этого года. В перспективе это будет предприятие полного цикла — от выращивания индейки до выпуска готовой продукции.

Делегация регионального парламента также посетила научно-производственное объединение «Вояж». Предприятие выпускает металлические и пластиковые компоненты для кузовов и кабин железнодорожной и колесной техники для РЖД , крупных вагоностроительных и машиностроительных заводов России , метрополитенов Москвы Санкт-Петербурга . Депутатам также показали новый цех по производству кабин управления, санитарных модулей для электровозов, электропоездов и колесной техники.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв отметил, что предприятия вносят неоценимый клад в развитие Камешковского района и области в целом, обеспечивают рабочими местами тысячи местных жителей. Только на НПО «Вояж» работает порядка 700 человек, большинство из которых высококвалифицированные специалисты, проживающие в районе.

Со своей стороны, Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский рассказал, что создание технопарка в Камешково позволило вывести город на новый уровень. За несколько лет были введены в эксплуатацию новый водозабор, очистные сооружения. В планах моногорода сегодня не только развивать индустриальную экономику, но и строить социальные объекты. Так, в ближайшей перспективе намечен ремонт школы и запланировано строительство новой на 675 мест.

Депутаты посетили местную центральную районную больницу, где пообщались с медицинским персоналом. Основная проблема — дефицит специалистов. Впрочем, работа по привлечению кадров в районе ведется достаточно активно, — отметил главврач ЦРБ, — докторам выделяется жильё, создаются комфортные условия для работы. Депутаты попросили обратить внимание на организацию мобильных ФАПов в малонаселенных пунктах.

По традиции, законодатели провели встречу с депутатами и старостами района. В ходе общения звучали вопросы, касающиеся установления налоговых льгот для организаций здравоохранения, увеличения финансирования больниц и поликлиник, обеспечения образовательных учреждений школьными автобусами, а также спрашивали о возможном строительстве ФОКа в районе. Также во время встречи жители высказали благодарность Заксобранию, особенно депутатам Вячеславу Картухину и Юрию Фёдоров за оперативную помощь и участие в решении многих социальных вопросов в районе.

Владимир Киселёв уверил, что все озвученные вопросы не останутся без внимания.