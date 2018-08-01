На россиян найдут новую управу

Минтруд предлагает вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства. Документ с соответствующей инициативой опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что изменения могут коснуться только тех самозанятых граждан, которые не регистрировались как индивидуальные предприниматели. Речь идет о нянях, сиделках, репетиторах, горничных. В документе говорится, что эти виды работ ведутся, как правило, без оформления трудовых отношений.

Определением правового статуса самозанятых граждан на сегодняшний день также занимается Минюст

Минфин пытается упросить процедуру регистрации этой категории лиц и обложить их подоходным сбором, а также взимать три процента с услуги физическому и шесть процентов с услуги юридическому лицу.

При этом под категорию самозанятых Минфин готов подвести всех неработающих граждан, чей доход не превышает 10 миллионов рублей в год. 12 июля стало известно о новой налоговой концепции — ведомство предлагает ввести с 2019 года единый платеж с выручки, который будет включать в себя налог и страховые взносы.

Все предыдущие попытки вывести около 20 миллионов самозанятых граждан из теневого сектора успехом не увенчались, лишь несколько сотен граждан самостоятельно зарегистрировали за собой этот статус. До конца 2019 года для них действуют налоговые каникулы.