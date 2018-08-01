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«Собянинские льготы» на проезд в пригородных поездах вступили в силу
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«Собянинские льготы» на проезд в пригородных поездах вступили в силу 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Московские пенсионеры и другие граждане льготных категорий получили право на бесплатный проезд в пригородных электричках с 1 августа 2018 г. Об этом говорится на сайте Сергея Собянина.
«Новой льготой смогут воспользоваться 1,6 миллионов москвичей. Право бесплатного проезда действует на всех пригородных поездах, независимо от числа поездок. Для проезда необходимо иметь при себе cоциальную карту москвича и оформленный в кассе бесплатный билет», — говорится в сообщении.
Право на льготу имеют пенсионеры, почетные доноры СССР, России и Москвы, родители и законные представители детей-инвалидов, родитель инвалида с детства в случае получения им профессионального образования — до 23 лет, один из родителей в многодетной семье, один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет, приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.
«При первичном обращении кассир запишет на социальную карту информацию о праве на льготу. В дальнейшем бесплатный билет можно будет не только оформить в кассе, но и распечатать в автомате», — уточнили в сообщении.
Как ранее отмечал Сергей Собянин, пригородные электрички являются неотъемлемой частью транспортной системы Москвы. Поездки на электричке на дачу, к друзьям и родственникам в Подмосковье ничем не отличаются от поездок по городу на метро. Поэтому будет правильно и справедливо, если пенсионеры и ряд других льготных категорий граждан смогут ездить в электричках бесплатно.
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