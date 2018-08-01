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В Шарлыкском районе суд развел фиктивных супругов
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В Шарлыкском районе суд развел фиктивных супругов 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокуратура Шарлыкского района обратилась в суд, чтобы признать брак местного жителя и гражданки Узбекистана фиктивным.
Россиянин заключил с иностранкой брак в апреле 2014 года, для того чтобы женщина получила разрешение на временное проживание в России. Супруги так и не стали вместе жить, заводить детей и вести совместное хозяйство. После заключения брака женщина переехала в областной центр.
Шарлыкский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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