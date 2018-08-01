Москвичей предупредили об августовской волне аллергии на пыльцу сорных трав

Жителей столицы с чувствительностью к пыльце сорных трав ожидает волна аллергии в августе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения столицы Александр Пампура.

«На настоящий момент в Московском регионе имеет место экспозиция пыльцы сорных трав (сложноцветные, маревые и подорожниковые), и ее концентрация в воздухе будет нарастать в течение ближайшего месяца. Уровень пыльцы зерновых, наоборот, становится менее актуален с точки зрения его опасности для чувствительных людей. К клинически значимым аллергенам в нашем регионе не относится пыльца амброзии, так как данное растение практически отсутствует в Московской области », — сказал А. Пампура.

По его словам, грозы и повышенная влажность воздуха могут вызвать у аллергиков обострение вплоть до приступов бронхиальной астмы.

«Для жителей мегаполиса, страдающих гиперчувствительностью к пыльце, необходимо понимание некоторых потенциально опасных ситуаций. Прежде всего, это грозы, когда в условиях высокой влажности образуется биоаэрозоль, в котором присутствуют крайне опасные для больных поллинозом пыльцевые аллергены. Последние включаются в микрочастицы, размер которых позволяет им достигать средних и мелких бронхов. В этой ситуации резко повышается вероятность развития приступа бронхиальной астмы», — добавил А. Пампура.