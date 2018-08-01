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Мособлизбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность губернатора Чистюхина
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Мособлизбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность губернатора Чистюхина 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Московская областная избирательная комиссия зарегистрировала 26 доверенных лиц кандидата на должность губернатора Подмосковья от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина, передает в среду корреспондент РИАМО.
«В наш адрес поступили документы о назначении доверенных лиц от кандидата на должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина в количестве 26 человек. Все документы проверены, все соответствуют закону», — сказал в ходе заседания секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.
В результате голосования 26 доверенных лиц Чистюхина были приняты членами Мособлизбиркома единогласно.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.
Просто и понятно о выборах губернатора Подмосковья>>
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