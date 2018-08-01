Мособлизбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность губернатора Чистюхина

«В наш адрес поступили документы о назначении доверенных лиц от кандидата на должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина в количестве 26 человек. Все документы проверены, все соответствуют закону», — сказал в ходе заседания секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

В результате голосования 26 доверенных лиц Чистюхина были приняты членами Мособлизбиркома единогласно.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.

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