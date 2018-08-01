Мособлизбирком зарегистрировал доверенных лиц кандидата на должность губернатора Чистюхина 

Московская областная избирательная комиссия зарегистрировала 26 доверенных лиц кандидата на должность губернатора Подмосковья от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина, передает в среду корреспондент РИАМО.
«В наш адрес поступили документы о назначении доверенных лиц от кандидата на должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина в количестве 26 человек. Все документы проверены, все соответствуют закону», — сказал в ходе заседания секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.
В результате голосования 26 доверенных лиц Чистюхина были приняты членами Мособлизбиркома единогласно.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.
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