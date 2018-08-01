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Ревнивая калужанка получила 16 лет колонии за убийство любимого
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Ревнивая калужанка получила 16 лет колонии за убийство любимого 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
К 16 годам лишения свободы приговорил Калужский районный суд 57-летнюю калужанку, зарезавшую любимого и едва не убившую соперницу. Напомним, это произошло в ночь на 9 декабря прошлого года в квартире жилого дома на Московской улице Калуги. Все трое мирно выпивали. Но в какой-то момент женщина приревновала своего 65-летнего приятеля к собутыльнице и схватилась за нож. Соперница ревнивой калужанки получила несколько ударов в бедро и грудь, но сумела сбежать. Хозяину квартиры его подруга спастись бегством не дала. Он скончался, получив ранения, не совместимые с жизнью. Как ранее сообщалось, убитый был разведен, жил один и «вел разгульный образ жизни». В пресс-службе прокуратуры Калужской области сообщили, что любимого к праотцам эта женщина отправляет уже во второй раз. За что был убит первый, в сообщении не уточняется. На свободу калужская «леди Макбет» вышла лишь в 2016 году.
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