«Добились победы»: гости из Чехии восхитились развитием Крыма

«Я помню Крым в советские времена — 30 лет назад. Хочу сказать, что прогресс огромный, тем более по сравнению с тем, что здесь происходило при украинской власти. Вы можете гордиться», — сказал он.

Он отметил, что жители полуострова одни из первых добились первой настоящей победы после почти 30 лет отступлений и поражений. На мероприятии члены делегации также заявили, что собираются посетить Крымский мост и приехать на открытие железнодорожной части мостового перехода.

«Я бы желал, чтобы санкции отменили как можно скорее. Но, думаю, по престижно-политическим причинам они этого так скоро не сделают. Мы приехали с одной целью, чтобы найти способы, как проигнорировать санкции», — высказал своем мнение чешский политик.