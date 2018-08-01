«Добились победы»: гости из Чехии восхитились развитием Крыма 

Заместитель председателя коммунистической партии Чехии Йосеф Скала рассказал, что после возвращения Крыма в состав России уровень жизни и развитие инфраструктуры полуострова заметно изменились в лучшую сторону. Об этом было сказано на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Я помню Крым в советские времена — 30 лет назад. Хочу сказать, что прогресс огромный, тем более по сравнению с тем, что здесь происходило при украинской власти. Вы можете гордиться», — сказал он.
Он отметил, что жители полуострова одни из первых добились первой настоящей победы после почти 30 лет отступлений и поражений. На мероприятии члены делегации также заявили, что собираются посетить Крымский мост и приехать на открытие железнодорожной части мостового перехода.
«Я бы желал, чтобы санкции отменили как можно скорее. Но, думаю, по престижно-политическим причинам они этого так скоро не сделают. Мы приехали с одной целью, чтобы найти способы, как проигнорировать санкции», — высказал своем мнение чешский политик.
«ФедералПресс напоминает, что санкции ЕС не помешают строительству трассы «Таврида».