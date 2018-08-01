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Бывшие сотрудники SolarCity подали иск против Tesla
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Бывшие сотрудники SolarCity подали иск против Tesla 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 1 августа — «Вести. Экономика». Компанию обвиняют в создании поддельных счетов для раздувания отчетности.
Фото: «Википедия»
Три бывших сотрудника SolarCity Corp. подали иск о неправомерном увольнении из компании, утверждая, что они стали свидетелями правонарушений, которые включали практику создания поддельных счетов для раздувания отчетности. По словам двух мужчин и женщины, работавших консультантами по энергетике, созданные поддельные счета использовались для оправдания бонусов для заинтересованных сотрудников, а также для оправдания «необоснованно высокой оценки SolarCity». Истцы заявили, что в 2017 г. они обратили на это внимание руководства компании, в том числе Илона Маска, но вместо благодарности за бдительность были уволены в конце мая. Бывшие сотрудники также намерены через суд добиться выплаты сверхурочных и других компенсаций. Кроме того, один из экс-консультантов утверждает, что подвергался в компании сексуальному насилию из-за своей ориентации, а второй заявил, что причиной его увольнения стала дискриминация по возрасту. В Tesla все обвинения отрицают, утверждая, что расследовали все факты, перечисленные в заявлениях, и не нашли им подтверждения, в том числе и тому, что отчеты о продажах были ложными.
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