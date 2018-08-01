Бьёт на несколько метров: челябинец снял во дворе дома на северо-западе коммунальный фонтан

На северо-западе Челябинска забил коммунальный фонтан. Порыв на водопроводе произошёл в районе дома № 23 на улице Салавата Юлаева.

Жильцы сняли, как струя воды вырывается вверх под большим напором.

Видео: Василий Леготин/Vk.com — Бежит тёплая вода, — рассказывают очевидцы.

Как сообщили в МУП «ПОВВ» заявка уже поступила к диспетчеру.

— На место направлена бригада, после этого будет понятно, что произошло, — сообщили в диспетчерской.

Челябинцы могут передать сообщение о проблеме на сетях водоснабжения и водоотведения в диспетчерскую МУП «ПОВВ» двумя способами: позвонить в контактный центр на многоканальный телефон (351) 729-95-59 или оставить заявку на сайте организации.