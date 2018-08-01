Возможно, Россия только что распространила дезинформацию в «Фейсбуке». Где Трамп?

Как бы то ни было, русским надо отдать должное за настойчивость. Несмотря на угрозу разоблачения и всеобщего осуждения их активных попыток вмешаться в выборы и дискредитировать демократию в западных странах, они попросту продолжают делать то, что и делали. Вот — последнее из этих действий:

Руководство «Фейсбука» во вторник заявило, что обнаружило на своей платформе сложную скоординированную операцию по дезинформации, в рамках которой было «задействовано» 32 фальшивых страниц и профилей, занимающихся в преддверии промежуточных выборов в США распространением информации, направленной на обострение разногласий в обществе.

Этот оператор социальных сетей… не смог связать эту деятельность с Россией , которая внедрялась в ее платформу накануне президентских выборов 2016 года. Но как сказали в «Фейсбуке», профили действуют по тому же сценарию, что и во время предыдущей дезинформационной кампании, которую проводили русские и которую возглавляла организация под названием «Агентство интернет-исследований», имеющая связи в Кремле.

На этой неделе «Фейсбук» проинформировал помощников конгрессменов. Один из этих помощников сказал, что нет никаких доказательств того, что объектами и жертвами этих новых действий по распространению дезинформации были кандидаты на политические посты, но что действия, осуществлявшиеся со страниц и аккаунтов, были направлены на распространение контента, усиливающего политические разногласия по социальным вопросам.

Это, конечно, только то, что выяснил «Фейсбук». Кто знает, что еще такого происходит, чего они не смогли отследить и распознать?

В связи с этим есть одно из обстоятельств, которое я считаю самым интересным. Оно заключается в том, что русские, полагая, что это действительно они (конечно, это может быть и парень весом в 180 кило, сидящий у себя на диване в Нью-Джерси, ведь так, господин президент?), имеют четкое представление о том, как работает политика обратной реакции. В прошлом году «Фейсбук» обнародовал платные рекламные материалы, опубликованные, как он выяснил, российскими агентами, и, как написала тогда газета «Вашингтон пост» (The Washington Post), они «вербально и визуально продемонстрировали поразительную способность имитировать американский политический дискурс в его самом вздорном и ожесточенном виде». Теперь мы знаем, вне всякого сомнения, что одной из их ключевых целей было помочь Дональду Трампу победить на выборах, но они понимали, что недостаточно было просто сказать: «Голосуйте за Трампа!». Достичь этой цели можно было путем разжигания обид и обострения разногласий, которые уже подпитывали избирательную кампанию Трампа и придавали ей импульс.

Иногда это означало осуществление таких действий, которые на первый взгляд казались направленными против Трампа, но которые, похоже, были призваны спровоцировать возмущение сторонников Трампа. Например, конфронтационные и провокационные сообщения в поддержку активистов движения «Блэк Ливс Метэ» (Black Lives Matter), выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. Похоже, что эти действия эффективны и в сегодняшнем случае, когда на страницах «Фейсбука» президента Трампа называют фашистом и говорят о колониализме. Дело не в том, что обсуждение этих проблем не совсем законно, но все, кто хоть в какой-то степени разбирается в американской политике (а русские в ней явно разбираются), понимают, что на уровне постов в «Фейсбуке» они в одинаковой степени будут и провоцировать обратную реакцию, и склонять к ней. Это абсолютно логично, если вся кампания Трампа в 2016 году была построена на обратной реакции, против черного президента и меняющейся Америки, которую сторонники Трампа хотят изменить.

Это последнее разоблачение (хотя по большому расчету оно может показаться не совсем сенсационным) все равно может служить очередным доказательством того, что Россия продолжает действовать с целью несанкционированного проникновения в выборы 2018 года и манипулирования ими. Помимо использования «Фейсбука» для обострения социальных разногласий она якобы выбрала в качестве мишеней сенаторов-демократов демократического сенсора Клэр Маккэскилл (Claire McCaskill) от штата Миссури и Джин Шахин (Jeanne Shaheen) от штата Нью-Гэмпшир, и, возможно, других политиков и кандидатов. Хотя мы пока не знаем, атаковали ли российские агенты системы голосования штатов в целях проникновения так же, как в 2016 году, директор Национальной разведки Дэниел Коутс (Daniel Coats) недавно заявил, что в отношении всех видов кибератак на нашу страну «все предупредительные огни сигнализируют об опасности».

И, как сообщал на прошлой неделе телеканал «Эн-би-си» ( NBC ), «у администрации Трампа нет последовательной стратегии по борьбе с вмешательством иностранных государств в выборы — как нет ни одного человека или службы, отвечающей за эту борьбу».

Хотя, наверное, несправедливо говорить, что администрация Трампа хочет, чтобы Россия вмешалась в выборы 2018 года, можно без особого преувеличения сказать, что самого президента это не слишком беспокоит. Вы заметите, что всякий раз, когда он нехотя зачитывает подготовленное заявление о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, он сразу же ставит это под сомнение, говоря что-то вроде «это могли быть и другие люди. Людей много». Каждый раз, когда он это делает, он посылает четкий сигнал Владимиру Путину : «Я вынужден говорить, что я этим недоволен, но вы просто идите прямо вперед и продолжайте делать то, что делаете».

В таких платформах, как «Фейсбук» и «Твиттер», самым потрясающим является то, что их можно использовать для манипулирования нашими выборами практически бесплатно и с минимальными усилиями. Взломать избирательные системы штатов сложнее, вполне возможно. Поэтому пока наше правительство не заставит Россию по-настоящему «платить по счетам», нет оснований считать, что она прекратит попытки.

На прошлой неделе Трамп написал в «Твиттере», что он «очень обеспокоен тем, что Россия будет изо всех сил стараться оказать влияние на предстоящие выборы. Учитывая, что ни один президент не занимает такую жесткую позицию по отношению к России, чем я, они (русские) будут оказывать сильное давление на демократов. Они однозначно не хотят Трампа!». В Кремле эти слова, конечно же, восприняли со смехом — и как сигнал к продолжению своих действий.