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«Хаббл» сфотографировал «сестру» нашей Галактики
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«Хаббл» сфотографировал «сестру» нашей Галактики 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
На этой фотографии, сделанной широкополосной камерой (WFC3) космического телескопа NASA /ESA Hubble, во всей красе видна поражающая сознание спиральная галактика NGC 6744. На первый взгляд она напоминает наш Млечный Путь, но на самом деле галактика в два раза крупнее — 200 000 световых лет (тогда как диаметр Млечного пусти составляет 100 000 световых лет).
При всем при этом астрономы считают, что NGC 6744 похожа на нашу галактику как никакая другая. Как и у Млечного Пути, у NGC 6744 имеется явная центральная область, заполненная старыми желтыми звездами. Постепенно двигаясь взглядом от галактического ядра, можно увидеть части пыльных спиральных рукавов, окрашенных в оттенки розового и синего: синие участки полны молодых звездных скоплений, а розовые — области активного звездообразования. Все это указывает на то, что галактика очень «живая» и динамично развивается.
Так в 2005 году в NGC 6744 была обнаружена сверхновая звезда 2005at (не видимая на этом изображении), что говорит об активных процессах происходящих в этой галактике. SN 2005at — сверхновая типа Ic, сформировавшаяся в период, когда массивная звезда разрушилась сама по себе и потеряла водородную оболочку.
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