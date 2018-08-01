Четверть свердловчан мечтает покорить Москву, Петербург и юг России

23% жителей Среднего Урала мечтают перебраться в центральные регионы России ради новой работы.

Такие данные за прошедший год привели специалисты сайта интернет-рекрутинга HeadHunter, проведя мониторинг резюме свердловчан. Примечательно, что большинство соискателей новой работы в другом регионе России сейчас проживают в уральской столице. В пресс-службе HeadHunter добавляют, что жители остальных муниципалитетов Свердловской области хотят трудоустроиться либо в столице Урала, либо в других городах этого же региона.

Санкт-Петербург, Сочи, «Самые популярные города России, где хотели бы жить и работать свердловчане, это Москва Краснодар и, как ни странно, соседняя Тюмень . — Если говорить о переезде внутри области, то первую строчку занимает Екатеринбург , однако немало желающих перебраться и в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Березовский», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова

Согласно данным исследования, большая часть желающих трудоустроиться в другой части страны — молодые люди до 40 лет, которые еще не успели обзавестись семьей и пустить «корни» в родном городе.

В пресс-службе сайта рекрутинга также отмечают, что вакансий компаний, которые могут помочь сотруднику с переездом и жильем, достаточно много: каждый месяц на сайте появляется около пяти тысяч предложений. Основная часть вакансий связаны с IT, сферой продаж и производства, предлагаются места в сфере медицины и топ-менеджмента.

«Это те сферы, где сегодня наблюдается наиболее выраженный дефицит кадров. Кроме того, работодатели интересуются соискателями из других регионов, если в своём нет мощного вуза, который готовит специалистов необходимого профиля. При этом можно найти интересные предложения как для очень узких и высококвалифицированных специалистов, так и не требующие особых навыков», — добавила Анна Осипова.

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