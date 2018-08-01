В Киргизии планируют увеличить экспорт фруктов и овощей в страны ЕАЭС

Со следующего года аграрии республики сосредоточатся на выпуске продукции, пользующейся особой популярностью в России и других странах Евразийского союза , а также в КНР . Об этом заявил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Жаныбек Керималиев.

— Плодово-ягодные культуры могут стать нашим национальным брендом, — убежден чиновник. — Фермеры из Кадамджайского района Баткенской области и Араванского района Ошской области уже начали экспортировать черешню в Китай. 14 хозяйств юга республики уже заключили договора о поставках в КНР. Планируем увеличить объем экспорта яблок, абрикоса, чернослива, клубники и малины.

По его словам, фермеры Киргизии заинтересованы в том, чтобы выращивать продукцию, пользующуюся особым спросом за рубежом, в том числе яблоки, абрикосы, чернослив, клубнику и малину. А чтобы соответствовать ожиданиям рынка, производители стремятся улучшить качество и расширить ассортимент.

— Фермеры уже третий год завозят карликовые и полукарликовые саженцы яблонь из Польши Сербии и других республик бывшей Югославии, — поясняет Жаныбек Керималиев. — Их закупают самостоятельно, воспользовавшись государственными кредитами. Мы убедились, что эти сорта дают хорошую урожайность, а яблоки вырастают одинакового размера.

По данным начальника отдела развития земледелия ведомства Жигитали Жумалиева, только в 2017-2018 годах в республику из стран Европы завезено более 65 тысяч саженцев яблонь. В будущем эта цифра может вырасти.

На бренд Киргизии, как полагают в минсельхозе, могли бы претендовать и бахчевые культуры. Хотя, как утверждает замминистра, конкурировать с соседними странами республика не собирается. Тем не менее рассчитывает занять свою нишу, поскольку бахчевые считаются в Евразийском союзе одним из самых ходовых товаров. Тем же принципом представители агропромышленного комплекса руководствуются и в отношении других культур.

— Наши возможности несопоставимы с потенциалом стран Евразийского союза по объему производимой продукции, — говорит Жаныбек Керималиев. — Но мы делаем акцент на качестве и экологической чистоте выращиваемых у нас культур. А перед соседними республиками, не входящими в ЕАЭС, нашим преимуществом может стать наличие лабораторий, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также система сертификации. — Местные сельхозпроизводители научились делать маркировки и калибровку. Без этого наши товары не попадут в другие страны.