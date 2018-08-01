Ещё
В Киргизии планируют увеличить экспорт фруктов и овощей в страны ЕАЭС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киргизии планируют увеличить экспорт фруктов и овощей в страны ЕАЭС 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Со следующего года аграрии республики сосредоточатся на выпуске продукции, пользующейся особой популярностью в России и других странах Евразийского союза, а также в КНР. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Жаныбек Керималиев.
— Плодово-ягодные культуры могут стать нашим национальным брендом, — убежден чиновник. — Фермеры из Кадамджайского района Баткенской области и Араванского района Ошской области уже начали экспортировать черешню в Китай. 14 хозяйств юга республики уже заключили договора о поставках в КНР. Планируем увеличить объем экспорта яблок, абрикоса, чернослива, клубники и малины.
По его словам, фермеры Киргизии заинтересованы в том, чтобы выращивать продукцию, пользующуюся особым спросом за рубежом, в том числе яблоки, абрикосы, чернослив, клубнику и малину. А чтобы соответствовать ожиданиям рынка, производители стремятся улучшить качество и расширить ассортимент.
— Фермеры уже третий год завозят карликовые и полукарликовые саженцы яблонь из Польши, Сербии и других республик бывшей Югославии, — поясняет Жаныбек Керималиев. — Их закупают самостоятельно, воспользовавшись государственными кредитами. Мы убедились, что эти сорта дают хорошую урожайность, а яблоки вырастают одинакового размера.
По данным начальника отдела развития земледелия ведомства Жигитали Жумалиева, только в 2017-2018 годах в республику из стран Европы завезено более 65 тысяч саженцев яблонь. В будущем эта цифра может вырасти.
На бренд Киргизии, как полагают в минсельхозе, могли бы претендовать и бахчевые культуры. Хотя, как утверждает замминистра, конкурировать с соседними странами республика не собирается. Тем не менее рассчитывает занять свою нишу, поскольку бахчевые считаются в Евразийском союзе одним из самых ходовых товаров. Тем же принципом представители агропромышленного комплекса руководствуются и в отношении других культур.
— Наши возможности несопоставимы с потенциалом стран Евразийского союза по объему производимой продукции, — говорит Жаныбек Керималиев. — Но мы делаем акцент на качестве и экологической чистоте выращиваемых у нас культур. А перед соседними республиками, не входящими в ЕАЭС, нашим преимуществом может стать наличие лабораторий, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также система сертификации. — Местные сельхозпроизводители научились делать маркировки и калибровку. Без этого наши товары не попадут в другие страны.
Вместе с тем  В Киргизии уже действуют четыре лаборатории по фитосанитарной безопасности. Три из них расположены в северных регионах страны — Бишкеке, Кара-Бууринском районе Таласской области и Тюпском районе Иссык-Кульской. Одна лаборатория находится в Ошской области.
Российская Газета: последние новости
Ветконтроль Киргизии проверят на соответствие требованиям ЕАЭС СК РФ возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР Беларусь и Смоленская область станут ближе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова15
Раскрыт секрет военных успехов России262
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал267
Лепс ударил Аллу Михееву370
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут93
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение