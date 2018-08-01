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Анна Малиновская: «Необходимо начинать принимать реальные решения по вопросам пенсионного возраста»
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Анна Малиновская: «Необходимо начинать принимать реальные решения по вопросам пенсионного возраста» 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Анна Малиновская: «Необходимо начинать принимать реальные решения по вопросам пенсионного возраста»«Необходимо начинать принимать реальные решения по вопросам пенсионного возраста», — об этом заявила помощник ректора Нижегородского государственного технического университета по молодежной политике, региональный координатор Общественной организации «Бессмертный полк» Анна Малиновская.
«Мы должны понимать, что в пенсионную систему, которая была утверждена много десятилетий назад, нужно вносить изменения. Продолжительность жизни людей увеличивается, и те усилия, которые сегодня государство прикладывает для улучшения качества жизни, позволят нашим гражданам увеличить сроки работоспособности.
Есть определенные экономические условия. Мы должны жить в реальном времени и должны понимать, что наша страна одна из последних на постсоветском пространстве подошла к этому вопросу, в других странах это сделали раньше.
Сейчас вопрос изменения в пенсионной системе стал неизбежным, необходимо начинать принимать реальные шаги», — сказала Малиновская.
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