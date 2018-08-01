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Обзор инопрессы. Финляндия в поисках агентов Кремля
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Обзор инопрессы. Финляндия в поисках агентов Кремля 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
Финляндия в течение десятилетий поддерживала хорошие отношения с Россией, но теперь же присоединилась к западным антироссийским санкциям, введенным из-за Крыма, замечает Foreign Policy. Хельсинки сотрудничает с НАТО, но не вступает в альянс, поскольку эту идею поддерживает лишь 22% населения.
Однако тысячи финнов имеют российское гражданство, что вызывает опасения: в случае конфликта они будут более лояльными к Москве, чем к Хельсинки. Как говорит журналист Арья Паананен, важно идентифицировать агентов Кремля, но трудно выяснить, добровольно ли они восхищаются Кремлем или делают это за деньги.
Facebook удалил аккаунты и страницы, предположительно, имеющие связь с политическими мероприятиями в США, сообщает CNN. Компания информировала законодателей, что ей удалось выявить «скоординированную политическую кампанию влияния» перед промежуточными выборами в США, запланированными на ноябрь. По информации социальной сети, подозрения падают на Россию.
Официально Facebook не может с уверенностью утверждать, кто стоит за этой группой, но говорит, что нашла свидетельства связи этих аккаунтов с теми, которые вели российские тролли накануне президентских выборов 2016 года в США.
Во вторник, 31 июля, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предстал перед судом по обвинению в уклонении от налогов и отмыванию денег, замечает The New York Times. По мнению американского издания, судебный процесс представляет интерес тем, что является следствием расследования и обвинений со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучает подозрения о российском вмешательстве в американские президентские выборы.
Если Манафорта признают виновным, Трампу и его сторонникам будет труднее утверждать, что спецпрокурор Мюллер занимается исключительно «охотой на ведьм». Если же Манафорта оправдают, сторонники президента еще горячее будут настаивать на прекращении расследования Мюллера.
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