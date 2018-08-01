Обзор инопрессы. Финляндия в поисках агентов Кремля

Однако тысячи финнов имеют российское гражданство, что вызывает опасения: в случае конфликта они будут более лояльными к Москве , чем к Хельсинки. Как говорит журналист Арья Паананен, важно идентифицировать агентов Кремля, но трудно выяснить, добровольно ли они восхищаются Кремлем или делают это за деньги.

Facebook удалил аккаунты и страницы, предположительно, имеющие связь с политическими мероприятиями в США , сообщает CNN . Компания информировала законодателей, что ей удалось выявить «скоординированную политическую кампанию влияния» перед промежуточными выборами в США, запланированными на ноябрь. По информации социальной сети, подозрения падают на Россию.

Официально Facebook не может с уверенностью утверждать, кто стоит за этой группой, но говорит, что нашла свидетельства связи этих аккаунтов с теми, которые вели российские тролли накануне президентских выборов 2016 года в США.

Если Манафорта признают виновным, Трампу и его сторонникам будет труднее утверждать, что спецпрокурор Мюллер занимается исключительно «охотой на ведьм». Если же Манафорта оправдают, сторонники президента еще горячее будут настаивать на прекращении расследования Мюллера.