На Вторчермете запланировали еще один глобальный ремонт дорог

Жителям Вторчермета, которые этим летом переживают глобальный дорожный ремонт, в следующем году придётся снова терпеть долгие перекрытия. Эпопея началась с ремонта Московской, а потом работы переместились дальше на юг, в этом году ремонтировали Патриса Лумумбы , 2-ю Новосибирскую и Военную.

Перекапывали и участки основной магистрали района — улицы Титова. Сейчас здесь продолжают менять покрытие, для этого закрывают движение по ночам. И заодно обновляют тротуары, так что теперь людям приходится ждать транспорт на остановках, покрытых щебнем и гудроном. Но это временные трудности. По задумке все эти меры нужны, чтобы увеличить пропускную способность улиц южного направления, ведущих к микрорайону Солнечному, который постепенно застраивается и заселяется.

Следующим летом запланированы ремонты улицы Зенитчиков от Братской до Палисадной и улицы 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной. Тендер на проектирование появился на госзакупках. Первые эскизы должны подготовить до 30 сентября.

По проекту газоны вдоль улиц должны быть разбиты так, чтобы на них нельзя было заехать на машине. Также проектировщики должны придумать, как исключить вымывание земли с газонов на проезжую часть или тротуары. Деревья вдоль асфальтового покрытия должны обложить приствольными решётками или бортовым камнем.

Кстати, в микрорайон Солнечный, ради которого проводятся все эти ремонты, с 15 августа начнёт ходить рейсовый автобус № 53, он пойдёт от железнодорожного вокзала.