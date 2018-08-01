В Пензе глава города досрочно ушел в отставку 

Как сообщил Виталий Савельев, он покинул пост в связи с переходом на другую работу. До выдвижения в Думу он возглавлял областную психиатрическую больницу, теперь станет главным врачом онкологического диспансера.
— Губернатор Иван Белозерцев предложил мне возглавить областной онкологический диспансер. В рамках задач по развитию здравоохранения, поставленных президентом Российской Федерации, в ближайшие годы медицинскому учреждению предстоит масштабная реконструкция. Губернатор обозначил необходимость строительства новых корпусов онкобольницы, среди которых будет и хирургический. Реализацией всех этих задач вместе с сотрудниками онкодиспансера я и займусь на новом посту, — пояснил Валерий Савельев.
Место главврача стало вакантно в апрелеэтого года после коррупционного скандала. Бывший главный врач Виталий Серебряков был задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Он находится под стражей.
Как сообщили в Пензенской городской Думе, Савельев сохранит депутатский мандат по округу № 26 Пензы и продолжит представлять интересы избирателей.
3 августа состоится внеочередная сессия Пензенской городской Думы, где предстоит выбрать нового главу города.
Справка «РГ»
Валерий Савельев родился 22 апреля 1963 года в городе Пензе. Окончил Астраханский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», кандидат медицинских наук. Работал в Центральной городской больнице имени Г. А. Захарьина и Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко торакальным хирургом. С 2006 года — главный врач «Областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Избирался депутатом Законодательного Собрания Пензенской области третьего созыва, депутатом Пензенской городской Думы пятого созыва, член партии „Единая Россия“. Возглавлял Пензенскую городскую Думу и являлся главой города с декабря 2015 года.