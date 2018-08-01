Ещё
В Пензе глава города досрочно ушел в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России

В Пензе глава города досрочно ушел в отставку 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Как сообщил Виталий Савельев, он покинул пост в связи с переходом на другую работу. До выдвижения в Думу он возглавлял областную психиатрическую больницу, теперь станет главным врачом онкологического диспансера.
— Губернатор Иван Белозерцев предложил мне возглавить областной онкологический диспансер. В рамках задач по развитию здравоохранения, поставленных президентом Российской Федерации, в ближайшие годы медицинскому учреждению предстоит масштабная реконструкция. Губернатор обозначил необходимость строительства новых корпусов онкобольницы, среди которых будет и хирургический. Реализацией всех этих задач вместе с сотрудниками онкодиспансера я и займусь на новом посту, — пояснил Валерий Савельев.
Место главврача стало вакантно в апрелеэтого года после коррупционного скандала. Бывший главный врач Виталий Серебряков был задержан по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Он находится под стражей.
Как сообщили в Пензенской городской Думе, Савельев сохранит депутатский мандат по округу № 26 Пензы и продолжит представлять интересы избирателей.
3 августа состоится внеочередная сессия Пензенской городской Думы, где предстоит выбрать нового главу города.
Справка «РГ»
Валерий Савельев родился 22 апреля 1963 года в городе Пензе. Окончил Астраханский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело», кандидат медицинских наук. Работал в Центральной городской больнице имени Г. А. Захарьина и Пензенской областной больнице имени Н. Н. Бурденко торакальным хирургом. С 2006 года — главный врач «Областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова. Избирался депутатом Законодательного Собрания Пензенской области третьего созыва, депутатом Пензенской городской Думы пятого созыва, член партии „Единая Россия“. Возглавлял Пензенскую городскую Думу и являлся главой города с декабря 2015 года.
Российская Газета: последние новости
В Киргизии планируют увеличить экспорт фруктов и овощей в страны ЕАЭС В России появится железнодорожный лоукостер В Дании вступил в силу закон о запрете закрывать лицо в общественных местах
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В застенках ДНР нашлись сотни россиян205
Российских журналистов в Африке убила экономия22
Лепс ударил Аллу Михееву390
Болгария ужесточает визовый режим48
Найдена неожиданная версия Тунгусского взрыва41
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение