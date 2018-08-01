Против Китая собрался экономический альянс из трех стран

В совместном заявлении от 31 июля государства объявили о трехстороннем партнерстве для инвестирования в региональные проекты, которые будут строить инфраструктуру, решать проблемы развития, устанавливать деловые связи и способствовать экономическому росту. Тем не менее, у данного соглашения есть и противники, считающие что китайский режим может использовать выбранную сторонами программу в своих интересах.

Выдержка из заявления: «Мы разделяем мнение о том, что инвестиции должны быть прозрачными, основанными на открытой конкуренции, устойчивыми и сформированными с соблюдением международных стандартов. Дополнительными условиями является использование местной рабочей силы и недопущение неустойчивых долговых обязательств».

Не делая каких-либо конкретных ссылок на Китай, государственный секретарь США Майк Помпео заявил в Торгово-промышленной палате , что Соединенные Штаты хотят «свободы и открытости для Индо-Тихоокеанского региона», в котором не должна доминировать ни одна страна. Министр торговли Австралии Стивен Чиобо заявил, что партнерство не является попыткой «бросить вызов» китайскому режиму. Он добавил, что Австралия должна играть активную роль во взаимодействии с развивающимися экономиками во всем регионе.

Ранее мы писали о том, что китайские ученые нашли способ посадить астероид на Землю для изучения.

текст: Евгения Лиходей, фото: Nathan Fulton, Linda Roche / DFAT