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Штраф до 4000 рублей заплатят югорчане за коляски и велосипеды в подъездах
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Штраф до 4000 рублей заплатят югорчане за коляски и велосипеды в подъездах 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Жители Нефтеюганска будут выплачивать штраф за оставленные в подъезде коляски и велосипеды. Неположенная «парковка» в подъездах, по словам пожарнадзора, может стать причиной несчастного случая.
Так, инспекторы госпожнадзора за неделю смогли выявить 8 случаев захламления на лестничных пролетах.
Пристальное внимание инспекторы обращают на санки, коляски, велосипеды, оставленные без присмотра в подъезде. Оставлять свой «транспорт» в квартирах жильцы не хотят, поскольку «не хватает квадратных метров». Однако, специалисты предупреждают, что такое халатное отношение может в случае ЧС помешать быстро покинуть опасное здание.
Чтобы не допустить беды, велосипеды и коляски держать необходимо дома или в гараже. Иначе, жильцам грозит штраф до 4 000 рублей.
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