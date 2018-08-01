Штраф до 4000 рублей заплатят югорчане за коляски и велосипеды в подъездах

Жители Нефтеюганска будут выплачивать штраф за оставленные в подъезде коляски и велосипеды. Неположенная «парковка» в подъездах, по словам пожарнадзора, может стать причиной несчастного случая.

Так, инспекторы госпожнадзора за неделю смогли выявить 8 случаев захламления на лестничных пролетах.

Пристальное внимание инспекторы обращают на санки, коляски, велосипеды, оставленные без присмотра в подъезде. Оставлять свой «транспорт» в квартирах жильцы не хотят, поскольку «не хватает квадратных метров». Однако, специалисты предупреждают, что такое халатное отношение может в случае ЧС помешать быстро покинуть опасное здание.

Чтобы не допустить беды, велосипеды и коляски держать необходимо дома или в гараже. Иначе, жильцам грозит штраф до 4 000 рублей.