Алексашенко: ФСИН изменится только с разрушением полицейского государства в России

В блоге на своем авторском сайте Алексашенко подчеркивает, что идея перевода ФСИН в «гражданскую часть» — это «полный бред в современной России », как и идея независимости судов и верховенства права. Все эти принципы необходимы стране для развития, но, по мнению экономиста, «то, что нужно России, это не всегда то, что нужно Кремлю и Владимиру Путину ».

Автор подчеркивает, что независимый суд не позволит властям безнаказанно фальсифицировать результаты выборов, заниматься рейдерскими захватами бизнеса, незаконно преследовать политических оппонентов, вводить политическую цензуру и лишать граждан их политических и других конституционных прав.

«Система ФСИН в России это не столько система исполнения наказаний, определенных судом, сколько система внесудебного наказания людей, которые зачастую попали в места не столь отдаленные либо за мелкие проступки, за которые не следует карать лишением свободы, либо потому, что местному полицейскому начальнику нужно было срочно кого-то посадить для того, чтобы не испортить свойKPI, либо потому, что у местного суда процент оправдательных приговоров равен нулю независимо от абсурдности обвинений, — подчеркивает он. — Это еще и часть общего репрессивного механизма, который призван запугивать все население страны».

Отдельной задачей российской службы исполнения наказаний, по мнению экономиста, является участие в политических репрессиях оппонентов Кремля. Алексашенко предполагает, что гражданские служащие или наемные работники с приличной зарплатой не стали бы с нарушением закона исполнять приказ о помещении Олега Навального в условия строгого содержания с целью давления на его брата Алексея.