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В Сургуте завершают благоустройство территории около перинатального центра
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В Сургуте завершают благоустройство территории около перинатального центра 

АиФ Югра 18 минут назад
Фото: АиФ Югра
В перинатальном центре Сургута идут работы по благоустройству прилегающей территории, которая составляет более 60 000 квадратных метров.
Перед зданием центра будут обустроены тротуары, прогулочные дорожки и подъезды к корпусам. Также появятся парковки на 478 машиномест.
«На текущий момент идёт устройство растительного слоя, асфальтирование дорожного покрытия, укладка тротуарной плитки и монтаж мачт наружного освещения», — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
Все три лечебных корпуса и два административных блока уже построены, к ним полностью подведены наружные инженерные сети, выполнен монтаж вентиляционного оборудования.
Продолжаются работы по внутренней отделке. В полном объёме выполнено оштукатуривание стен и перегородок, выполняется шпатлевание и облицовка стен керамической плиткой.
Отметим, что крупнейший в России перинатальный центр собираются открыть этой осенью. Масштабный проект планируют завершить в рекордные сроки.
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