В Сургуте завершают благоустройство территории около перинатального центра

В перинатальном центре Сургута идут работы по благоустройству прилегающей территории, которая составляет более 60 000 квадратных метров.

Перед зданием центра будут обустроены тротуары, прогулочные дорожки и подъезды к корпусам. Также появятся парковки на 478 машиномест.

«На текущий момент идёт устройство растительного слоя, асфальтирование дорожного покрытия, укладка тротуарной плитки и монтаж мачт наружного освещения», — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».

Все три лечебных корпуса и два административных блока уже построены, к ним полностью подведены наружные инженерные сети, выполнен монтаж вентиляционного оборудования.

Продолжаются работы по внутренней отделке. В полном объёме выполнено оштукатуривание стен и перегородок, выполняется шпатлевание и облицовка стен керамической плиткой.