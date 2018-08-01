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Новый асфальт появится в деревне Кахново Островского района
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Новый асфальт появится в деревне Кахново Островского района 

АиФ Северо-запад 25 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Новый асфальт появится в деревне Кахново Островского района до 15 августа, сообщили в Управлении автомобильных дорог Псковской области.
В населенном пункте дорожники уже сняли старое асфальтобетонное покрытие и готовятся к устройству выравнивающего слоя.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 1 километр. Это часть региональной дороги Федосино — Ларино — Тишино.
Ремонтные работы выполняются подрядчиком в рамках договора с «Псковавтодором» по содержанию автомобильных дорог в муниципалитете. На эти цели из областного бюджета направлено более 4 млн рублей.
Напомним, что также в настоящее время приводятся в порядок участки региональных дорог в Куньинском, Порховском, Пыталовском и других районах Псковской области. В части муниципалитетов такие работы уже завершены.
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