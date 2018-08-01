«Крымавтотранс» возобновил онлайн-продажу билетов

"Крымавтотранс" запустил Интернет-ресурс для онлайн покупки проездных билетов на регулярные рейсовые автобусы, следующие по Крыму и за его пределы. Теперь каждый желающий сможет удаленно, в комфортных условиях приобрести билет в любом направлении", — рассказали в пресс-службе.

На этом же ресурсе доступно актуальное расписание, которое постоянно обновляется. В «Крымавтотрансе» уточнили, что оплата билетов возможна банковскими картами системы «Мир», а так же международными системами Visa и MasterCard.

Ранее директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук анонсировал возобновление онлайн-продажи билетов на сайте «Крымавтотранса» и с мобильного приложения с 25 июля.