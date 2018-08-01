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«Крымавтотранс» возобновил онлайн-продажу билетов
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«Крымавтотранс» возобновил онлайн-продажу билетов 

РИА Новости Крым 23 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В среду, 1 августа, предприятие «Крымавтотранс» возобновляет услугу покупки билетов в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Крымавтотранс" запустил Интернет-ресурс для онлайн покупки проездных билетов на регулярные рейсовые автобусы, следующие по Крыму и за его пределы. Теперь каждый желающий сможет удаленно, в комфортных условиях приобрести билет в любом направлении", — рассказали в пресс-службе.
На этом же ресурсе доступно актуальное расписание, которое постоянно обновляется. В «Крымавтотрансе» уточнили, что оплата билетов возможна банковскими картами системы «Мир», а так же международными системами Visa и MasterCard.
Ранее директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук анонсировал возобновление онлайн-продажи билетов на сайте «Крымавтотранса» и с мобильного приложения с 25 июля.
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