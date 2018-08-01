Ещё
Около 10 тыс. наблюдателей будут работать на избирательных участках на выборах губернатора Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 10 тыс. наблюдателей будут работать на избирательных участках на выборах губернатора Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 10 тыс. наблюдателей будут работать на избирательных участках Московской области во время выборов губернатора Подмосковья. Об этом журналистам сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
«Предварительно, мы ожидаем, что в качестве наблюдателей на избирательных участках Подмосковья во время голосования будут работать порядка 10 тыс. наблюдателей. Потому что, насколько мы знаем, сейчас активно готовится Общественная палата. Они начали формировать график обучения этих общественных наблюдателей, и они получили возможность такую — Общественная палата стала субъектом наблюдения. Они вправе теперь направлять на избирательные участки своих наблюдателей», — сказала Э. Хаймурзина.
По ее словам, большое количество наблюдателей придаст уверенности в том, что выборы губернатора Московской области «пройдут в прозрачной обстановке».
«Это будет высокая активность, что позволит нам быть уверенными в том, что выборы проходят в нормальном спокойном рабочем режиме, в обстановке прозрачности и ответственности. Мы надеемся, что наблюдательный корпус, который будет сформирован ко дню голосования на выборах губернатора, как раз будет оказывать содействие в том числе избирательным комиссиям, чтобы все прошло нормально», — добавила Э. Хаймурзина.
Агентство «Москва»: последние новости
Суд оштрафовал Тимати за нарушение общественного порядка на 20 тыс. руб. Закон о службе в уголовно-исполнительной системе России вступил в силу СК возбудил уголовное дело по факту убийства российских граждан в ЦАР
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова14
Раскрыт секрет военных успехов России261
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал267
Лепс ударил Аллу Михееву370
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут92
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение