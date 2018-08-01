Около 10 тыс. наблюдателей будут работать на избирательных участках на выборах губернатора Подмосковья

Около 10 тыс. наблюдателей будут работать на избирательных участках Московской области во время выборов губернатора Подмосковья. Об этом журналистам сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Предварительно, мы ожидаем, что в качестве наблюдателей на избирательных участках Подмосковья во время голосования будут работать порядка 10 тыс. наблюдателей. Потому что, насколько мы знаем, сейчас активно готовится Общественная палата . Они начали формировать график обучения этих общественных наблюдателей, и они получили возможность такую — Общественная палата стала субъектом наблюдения. Они вправе теперь направлять на избирательные участки своих наблюдателей», — сказала Э. Хаймурзина.

По ее словам, большое количество наблюдателей придаст уверенности в том, что выборы губернатора Московской области «пройдут в прозрачной обстановке».

«Это будет высокая активность, что позволит нам быть уверенными в том, что выборы проходят в нормальном спокойном рабочем режиме, в обстановке прозрачности и ответственности. Мы надеемся, что наблюдательный корпус, который будет сформирован ко дню голосования на выборах губернатора, как раз будет оказывать содействие в том числе избирательным комиссиям, чтобы все прошло нормально», — добавила Э. Хаймурзина.