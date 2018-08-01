Мособлизбирком утвердил меры по организации информирования избирателей на выборах губернатора

Избирательная комиссия Московской области утвердила меры по организации информирования избирателей на территории Подмосковья при проведении выборов губернатора региона. Данное решение было принято на заседании комиссии.

«Избирательная комиссия Московской области решила организовать в период с 7 августа 2018 г. по 7 сентября 2018 г. проведение членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса информирования избирателей о дне, времени и месте голосования, о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах губернатора Московской области, о зарегистрированных кандидатах, а также о порядке и сроках совершения избирательных действий, связанных с обеспечением гарантий реализации избирательных прав граждан на территории Московской области», — говорится в документе.

Комиссия также решила провести обучение с членами участковых избирательных комиссий по вопросам работы пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения в срок до 7 августа 2018 г.

Кроме того, Мособлизбирком утвердил порядок работы со списками наблюдателей, представляемыми в территориальные избирательные комиссии при проведении выборов губернатора Подмосковья.